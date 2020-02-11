Память умерших почтили сотнями пустых бутылок

Житель Детройта (США, штат Мичиган) расставил несколько сотен пустых бутылок от крепкого алкоголя у заброшенного дома, где раньше жила его семья. Таким образом он почтил память умерших, превратив это место в мемориал. Об этом сообщает телеканал FOX 2 Detroit.

По словам Эммануэля Хьюмса, у всех могут быть разные способы увековечить память своих ушедших родственников. Мемориал был создан для Айва Сайласа и Джеймса Смита, которые приходились ему дядями. Айв Сайлес скончался от рака в 2012 году, а его брат умер от сердечного приступа спустя три года. Оставшаяся часть семьи завела традицию сохранять бутылки от выпитого и расставлять их у крыльца опустевшего дома в память своих родственников.

Жители Детройта, хорошо знавшие Сайлеса и Смита, также со временем подключились к «флешмобу». За несколько лет бутылок стало очень много, однако Хьюмс не собирается их убирать. По его словам, соседи охотно поддерживают эту идею, а он испытывает гордость, глядя на получившийся мемориал. Хьюмс выразил надежду на то, что им позволят сохранить все эти бутылки как можно дольше, так как благодаря памятнику мужчина до сих пор чувствует связь со своими родственниками.

В декабре прошлого года жительница украинского села Озера иначе распорядилась стеклотарой. Накопив около пяти тысяч бутылок, она использовала их для утепления своего дома — стены здания буквально обшиты бутылками. Это помогло ей значительно сэкономить на отоплении дома в зимний период.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru