Названы страны Европы с самыми нищими пенсионерами

В Литве, Латвии и Эстонии проживают самые нищие пенсионеры в Евросоюзе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Eurostat.

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В работе приводятся данные за 2018 год. Согласно им, в целом в ЕС доля пенсионеров старше 65 лет, подверженных риску оказаться в нищете, составляла 15 процентов. Однако в таких странах, как Эстония, Латвия, Литва и Болгария, этот риск намного выше.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Эстонии — там уровень риска достигает 54 процентов. Далее идет Латвия — 50 процентов, Литва — 41 процент и Болгария — 30 процентов. Самыми благополучными странами называют Словакию, Францию, Грецию, Венгрию, Люксембург и Данию, где риск оказаться в нищете касается только 6-10 процентов пенсионеров.

По состоянию на 2018 год средняя пенсия по старости в Эстонии составляла 440 евро (34 тысячи рублей по курсу на конец декабря 2018 года). В России на конец 2018 года средний размер страховой пенсии по старости был 14,4 тысячи рублей.

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