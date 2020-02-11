Более сотни американских военных пострадали от иранского ракетного обстрела

При ракетном ударе Ирана по базе Айн-эль-Асад в Ираке в ночь на 8 января 109 американских военных получили черепно-мозговые травмы, передает ТАСС.

Как рассказали в Пентагоне, из более чем сотни пострадавших к службе вернулись 76 военных. При этом изначально президент США Донадьд Трамп заявлял, что в результате обстрела никто не погиб и даже пострадал.

Позже официальный представитель Министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл сообщил о 50 военных, у которых были диагностированы черепно-мозговые травмы. В конце января американские СМИ сообщили о 64 пострадавших военных США.

Удар послужил ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. Операция получила название «Мученик Сулеймани». Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично Трамп.

Всего по объектам США в ночь на 8 января были выпущены десятки ракет класса «земля — земля». В день атаки американских авиабаз в Ираке Трамп прокомментировал ситуацию словами «все хорошо».

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