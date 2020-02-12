Российским школьникам предложили поиграть в блокаду за деньги

Петербургские родители захотели устроить на занятиях в школе ролевую игру «Блокадная семья» по случаю годовщины снятия блокады 27 января. Репост из закрытой группы «Креативный Родительский Комитет» опубликовал городской паблик по продаже билетов в театры и на концерты во «ВКонтакте».

Тематическая программа рассчитана на учеников вторых-пятых классов. В игре должен участвовать весь класс, который делится на три команды. Каждая из них представляется как отдельная семья из трех поколений, чья задача — выбрать правильную стратегию выживания на каждом из шести этапов (бомбоубежище, распределение обязанностей, распределение еды, спасение города, письмо с фронта, прорыв блокады).

Фото: страница группы «Креативный Родительский Комитет» во «ВКонтакте» 1 /3

Вести мероприятие стоимостью восемь тысяч рублей будет военный реконструктор. Детям также покажут и дадут подержать музейные экспонаты времен войны: амуницию, макеты оружия, предметы быта.

В комментариях пользователи назвали игру издевательством зажравшихся людей. В разговоре с «Росбалтом» организатор игры заявила, что «такая программа не проводилась и проводиться не будет». «Обращаем ваше внимание, что никакой развлекательной составляющей не предполагалось», — добавила она.

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