Серфер угодил в «худший сценарий» и попал в больницу

World Surf League / YouTube

Профессиональный серфер Алекс Ботельо упал с доски во время турнира Nazaré Tow Surfing Challenge. Видео инцидента опубликовано в YouTube-аккаунте World Surf League.

Ботельо попал в «рикошет» из двух волн. В результате спортсмен упал с доски. Ему потребовалась помощь спасателей, Ботельо был госпитализирован. В World Surf League заявили, что он в сознании и его состояние стабилизировалось.

Видео вызвало бурную реакцию пользователей. Frankie D признался, что произошедшее с серфером — «худший сценарий» из того, что ему доводилось видеть. «Рад, что им удалось быстро его найти. Показалось, что он упал лицом вниз», — написал Джеймс Бэттлс.

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