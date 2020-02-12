Человечество оказалось не готовым к климатической катастрофе

Исследователи из Университета штата Огайо (США) выяснили, что человеческое общество оказалось не готово к коллективным действиям, которые защитят людей от климатической катастрофы в широком масштабе. Вместо этого оно больше концентрируются на конкретных бедствиях, например, наводнениях и пожарах. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали опубликованные на настоящий момент исследования по поведенческой адаптации людей к изменению климата. В большинстве случаев рассматривались индивидуальные стратегии выживания перед конкретными угрозами, то есть отдельно взятое домохозяйство должно было самостоятельно управлять рисками и преследовать собственные выгоды. По словам специалистов, в настоящее время общество сосредоточено на «неправильных вещах и решении неправильных проблем».

К индивидуальным стратегиям выживания исследователи относят строительство частных барьеров от наводнений, установку систем кондиционирования для борьбы с жарой, бурение новых скважин взамен пересохших, размещение сельскохозяйственных угодий в более благоприятных условиях и сокращение использования воды.

Взамен этих методов авторы работы предлагают такие подходы, как создание экодеревень с «зеленой» инфраструктурой для людей с просоциальным поведением, отказ от орошаемых сельскохозяйственных культур из-за истощения подземных вод, а также сотрудничество политиков с некоммерческими организациями. Эти усилия позволят трансформировать адаптационное поведение людей и приготовить общество к изменению климата.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!