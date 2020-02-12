Россиянки назвали важный критерий при выборе мужчины

Российские женщины назвали успешную карьеру мужчины важным критерием при выборе партнера для романтических отношений. Это следует из исследования сервиса «Работа.ру», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Этот фактор принимают во внимание 45 процентов россиянок, когда решают, вступать ли с мужчиной в отношения. Неважным фактор успешной карьеры назвали 28 процентов женщин.

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У мужчин обратная ситуация — 42 процента опрошенных не уделяют внимания карьере своей возлюбленной в личной жизни. Важной карьера женщины оказалась для 32 процентов мужчин.

Ранее россияне раскрыли свое отношение к служебным романам. В ходе опроса более половины заявили, что одобряют подобные отношения и не считают, что стоит бояться увольнения из-за служебного романа или осуждения со стороны начальства.

В то же время россияне признались, что отношения с коллегой сопряжены с некоторыми сложностями. Среди основных респонденты назвали перенос домашних конфликтов на работу и наоборот. Также они обеспокоены по поводу возможных сплетен в офисе.

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