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В гараже американского доктора нашли более 2000 эмбрионов

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В доме американского врача в округе Уилл штата Иллинойс обнаружили более 2000 останков эмбрионов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что часть останков нашли в гараже, а часть — в машине, которые принадлежали доктору Ульриху Клопферу (Dr. Ulrich Klopfer). Пока полицейские не обнаружили доказательств того, что он делал аборты прямо на дому. По словам следователей, останки сохранились после операций, проводившихся между 2000-м и 2003 годом.

«Сегодня мы наконец похороним 2411 нерожденных детей (...). Они заслуживают большего, чем холодный темный гараж или багажник автомобиля», — заявил генеральный прокурор Индианы Кертис Хилл.

CNN пишут, что Ульрих умер 3 сентября 2019-го. Когда семья доктора стала разбирать его вещи, они обнаружили эмбрионы в запечатанных пластиковых пакетах. Те были переданы окружному прокурору Индианы. Прежде чем захоронить останки, полицейские провели расследование, которое растянулось на год.

Отмечается, что Клопфер владел тремя клиниками абортов. Среди обнаруженных вещей доктора были найдены медицинские записи, из которых следует, что он не соблюдал законы штата, касающиеся захоронения эмбрионов. Клопфер лишился лицензии еще в 2015-м.

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