Создавшего детей-мутантов ученого отправили в тюрьму

Китайский суд приговорил ученого Хэ Цзянькуя (He Jiankui) к трем годам тюрьмы и штрафу в три миллиона юаней (430 тысяч долларов) за незаконный эксперимент с генетической модификацией человеческих эмбрионов и рождением детей-близнецов с измененной ДНК. Об этом сообщает издание The Guardian.

Кроме Цзянькуя были осуждены два других члена исследовательской группы, которые получили меньшие сроки и штрафы. Чжан Жэньли (Zhang Renli), который работал с Хэ, приговорен к двум годам тюремного заключения и оштрафован на 1 миллион юаней, а Цинь Цзиньчжоу (Qin Jinzhou) — к 18-месячному сроку заключения с двухлетней отсрочкой и штрафом в 500 тысяч юаней. Согласно решению суда, трое обвиняемых не имели сертификатов медицинских специалистов и умышленно нарушали национальные нормы в области научных исследований.

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В ноябре 2018 года сообщалось, что в Китае в результате эксперимента, проведенного под руководством Хэ Цзянькуя, родились первые генетически модифицированные девочки-близнецы. Ученые внесли мутации в гены человеческих эмбрионов в рамках лечения бесплодия у семи бездетных пар, однако пока удалось добиться только одной беременности. В результате родившиеся дети несут ДНК, которая способствует развитию устойчивости против вируса иммунодефицита человека.

Работу раскритиковали как коллеги ученого, так и государственные чиновники. Южный научно-технологический университет (Шеньчжэнь), где трудится Цзянькуй, на следующий день после объявления результатов исследования выпустил официальное заявление, в котором сообщалось, что руководство не было в курсе работы ученого, ушедшего в феврале в неоплачиваемый отпуск. Также его обвинили в нанесении ущерба международной репутации Китая в области генетических исследований. Правительство страны потребовало остановить эксперимент.

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