Мужчина сделал искусственное дыхание тонувшему в пиве геккону и спас ему жизнь

dailymail.co.uk

Житель австралийского штата Новый Южный Уэльс спас жизнь тонувшему в его пиве геккону. Видео с импровизированной спасательной операцией опубликовал таблоид Daily Mail.

Во вторник, 11 февраля, мужчина, пожелавший сохранить анонимность, пил с приятелями пиво в местном баре The Amble Inn. В какой-то момент он вышел на улицу покурить, а когда вернулся, то увидел в своей пивной кружке геккона. Тогда он решил, что работники заведения подшутили над ним, и попросил заменить пиво. Однако персонал заверил его, что рептилия упала в напиток случайно.

Австралиец отнес пивную кружку обратно к своему столику и вытащил ящерицу на стол. Он сделал рептилии искусственное дыхание и сердечно-легочную реанимацию. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина вдувал в пресмыкающееся воздух, после чего ритмично надавливал на него указательным пальцем. Затем он положил зверька на ладонь, и тот пополз по руке.

«Боже мой, он жив! Ура! — закричали очевидцы. Мужчина и сам удивился, что ему удалось реанимировать геккона. «Вы только поглядите, — закричал он, показывая пальцем на пресмыкающееся. — Я спас ему жизнь! *** [Обадлеть]».

Гекконы — семейство небольших ящериц, обитающих в тропиках и субтропиках. Их лапы покрыты микроскопическими волосками, которые сцепляются с опорной поверхностью и позволяют гекконам перемещаться по стенам и потолку. Как и многие другие виды ящериц, они отбрасывают часть хвоста при опасности.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!