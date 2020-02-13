Лучший российский биатлонист рассказал о беспричинных болях

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что осенью 2019 года начал испытывать беспричинную боль в спине и локте. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

По словам Логинова, проблемы со здоровьем у него начались в ноябре, причем для них не было никаких предпосылок: падений, ударов, перегруза. «Из-за травм часть финишной подготовки перед сезоном не то что сорвалась, но смазалась — травмы повлияли на результат», — рассказал биатлонист.

Логинов утверждает, что сможет полностью восстановиться, только если исключит нагрузки, что невозможно в середине сезона. Сейчас спортсмен вводит ограничения в тренировочный процесс, в частности, он начал заниматься с одной палкой. Александр подчеркнул, что недоволен результатами, которые демонстрирует, однако сейчас не смотрит в общий зачет Кубка мира. «Важнее найти форму, нащупать то состояние, при котором можно бороться и показывать скорость выше, чем сейчас моя», — заметил биатлонист.

Логинов в данный момент — лучший из биатлонистов сборной России, в общем зачете Кубка мира он занимает шестое место. Лидирует француз Мартен Фуркад. При этом в прошлом сезоне Александр стал вторым, а обладателем Большого хрустального глобуса стал норвежец Йоханнес Бе.

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