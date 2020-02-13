Приднестровье захотело увеличить численность миротворцев из России

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, руководящий орган миротворческой операции в регионе —прим. «Ленты.ру») от Приднестровья Олег Беляков заявил, что Тирасполь захотел увеличить численность российских миротворцев. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, вопрос о возвращении первоначальной численности воинского контингента из России предлагается обсудить на заседании ОКК. Речь идет об увеличении миротворческих сил с нынешних 400 военнослужащих до 4,2 тысячи.
Приднестровская делегация также считает необходимым возобновить «полетную деятельность вертолетной эскадрильи» миротворческих сил в регионе.
7 февраля президент Молдавии Игорь Додон пообещал предоставить Приднестровью широкую автономию. Он заявил, что сторонам нужно начать переговоры и найти решение конфликта, подчеркнув, что у непризнанной республики «нет будущего отдельно от Молдавии».
В сентябре Додон сообщил, что его администрация подготовила новую концепцию решения приднестровской проблемы, и Молдавия станет первой постсоветской страной, которая преодолеет замороженный конфликт.