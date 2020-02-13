Женщина показала идеалы красоты разных лет на своем теле и вызвала споры в сети

Активистка бодипозитива показала идеалы красоты разных лет на своем теле с помощью фотошопа, вызвав споры в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя Алекс Лайт (Alex Light) из Лондона, на которую в Instagram подписаны около 60 тысяч пользователей, опубликовала серию фотографий в купальном костюме. Каждый снимок представлял стереотипную версию совершенного тела, популярную в обществе в разные десятилетия XX и XXI веков.

Так, например, идеалом 1950 года женщина выбрала актрису Мерилин Монро и превратила свою фигуру в «песочные часы», увеличив грудь и ягодицы, а также сузив талию. Идеалом 1960-1970-х годов оказалась миниатюрная модель Твигги. Чтобы стать похожей на нее, Лайт значительно уменьшила все части своего тела.

THE ‘PERFECT’ FEMALE BODY TYPES THROUGH THE DECADES ⁣ Watch first, then come back to the caption... ⁣ ⁣ So. Is it any wonder we’re so screwed up?! As a society, we let celebrities become a reference when it comes to what our bodies ‘should’ look like - and go to extreme and dangerous lengths to achieve said ideal. ⁣ ⁣ We think that when we get to that point - when we achieve what society deems beautiful at that moment in time - that we will find happiness. But there is no pot of gold at the end of the rainbow. ⁣ ⁣ Want to truly be happy? Focus on self-acceptance. Accepting who you are, as you are, at this very moment in time. I know it sounds easy on paper and it does take hard work, but when you do, you will be happier than you can ever imagine - and free. Trust me.⁣ ⁣ So let’s make 2020 the decade that we scrap body reference points, we celebrate our differences and love ourselves for what we are. Фото опубликовано @alexlight_ldn

Для демонстрации женской красоты 1980-х активистка выбрала топ-модель Эль Макферсон, которая была высокой, обладала атлетическим телосложением, крупными ягодицами и грудью. В 1990-х годах, по мнению Лайт, трендсеттером была супермодель Кейт Мосс. Копируя ее тело, блогерша предельно уменьшила все свои пропорции.

В нулевые годы совершенством считались модели бренда нижнего белья Victoria's Secret. Девушки обладали стройным телом с накачанным прессом и большой грудью. Такой свою фигуру сделала и Лайт. Телезвезда Ким Кардашьян стала примером из 2010-х годов. Принимая ее облик, женщина максимально увеличила губы, ягодицы и грудь, а также сильно сузила талию.

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Работа Алекс Лайт вызвала споры среди пользователей сети: некоторых вдохновила ее идея, другие посчитали выбранные «идеалы красоты» ее субъективным мнением.

В январе блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, скопировала снимок американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, ранее признанной самой красивой в мире женщиной.

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