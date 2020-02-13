Женщина показала идеалы красоты разных лет на своем теле и вызвала споры в сети

Активистка бодипозитива показала идеалы красоты разных лет на своем теле с помощью фотошопа, вызвав споры в сети. Об этом сообщает Daily Mail.
31-летняя Алекс Лайт (Alex Light) из Лондона, на которую в Instagram подписаны около 60 тысяч пользователей, опубликовала серию фотографий в купальном костюме. Каждый снимок представлял стереотипную версию совершенного тела, популярную в обществе в разные десятилетия XX и XXI веков.
Так, например, идеалом 1950 года женщина выбрала актрису Мерилин Монро и превратила свою фигуру в «песочные часы», увеличив грудь и ягодицы, а также сузив талию. Идеалом 1960-1970-х годов оказалась миниатюрная модель Твигги. Чтобы стать похожей на нее, Лайт значительно уменьшила все части своего тела.
THE ‘PERFECT’ FEMALE BODY TYPES THROUGH THE DECADES Watch first, then come back to the caption... So. Is it any wonder we’re so screwed up?! As a society, we let celebrities become a reference when it comes to what our bodies ‘should’ look like - and go to extreme and dangerous lengths to achieve said ideal. We think that when we get to that point - when we achieve what society deems beautiful at that moment in time - that we will find happiness. But there is no pot of gold at the end of the rainbow. Want to truly be happy? Focus on self-acceptance. Accepting who you are, as you are, at this very moment in time. I know it sounds easy on paper and it does take hard work, but when you do, you will be happier than you can ever imagine - and free. Trust me. So let’s make 2020 the decade that we scrap body reference points, we celebrate our differences and love ourselves for what we are.
Для демонстрации женской красоты 1980-х активистка выбрала топ-модель Эль Макферсон, которая была высокой, обладала атлетическим телосложением, крупными ягодицами и грудью. В 1990-х годах, по мнению Лайт, трендсеттером была супермодель Кейт Мосс. Копируя ее тело, блогерша предельно уменьшила все свои пропорции.
В нулевые годы совершенством считались модели бренда нижнего белья Victoria's Secret. Девушки обладали стройным телом с накачанным прессом и большой грудью. Такой свою фигуру сделала и Лайт. Телезвезда Ким Кардашьян стала примером из 2010-х годов. Принимая ее облик, женщина максимально увеличила губы, ягодицы и грудь, а также сильно сузила талию.
Работа Алекс Лайт вызвала споры среди пользователей сети: некоторых вдохновила ее идея, другие посчитали выбранные «идеалы красоты» ее субъективным мнением.
В январе блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, скопировала снимок американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, ранее признанной самой красивой в мире женщиной.