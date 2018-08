Полная актриса спародировала откровенные фото Ким Кардашьян

Британская актриса и участница реалити-шоу The Only Way Is Essex Джемма Коллинз решила повторить несколько наиболее популярных в Instagram откровенных снимков Ким Кардашьян-Уэст.

37-летняя телезвезда скопировала позы и одежду жены Канье Уэста и опубликовала фотографии в своем аккаунте в четверг, 16 августа.

Публикация от Gemma Collins (@gemmacollins1) 16 Авг 2018 в 12:30 PDT

В описании Коллинз поблагодарила компанию htc за помощь в организации съемки и написала, что спародировав Ким Кардашьян, она исполнила свою мечту.

Подписчикам актрисы понравилась идея и они выразили свои восхищения в комментариях. «Идеальная роль-модель. Я бы хотела быть ее подругой. Настоящая женщина. Как раз то, что нужно этой стране», — написала одна из них.

В апреле голову Джеммы Коллинз наложили на фотографии с телами плюс-сайз моделей в фотошопе, чтобы использовать в рекламе собственной линии одежды Коллинз. Узнав о случившемся, оскорбленные модели заявили, что подадут в суд на Коллинз. «Меня даже не задели, меня унизили. Это так навязчиво и странно», — пожаловалась одна из них.

