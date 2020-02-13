Избитые российские подростки попросили врачей забрать их из семьи

В Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра пришли в детскую поликлинику с синяками и ушибами и попросили врачей забрать их из семьи. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации издания, подростки сообщили, что мать и отец регулярно их избивают, и они не могут больше так жить. У детей обнаружены множественные синяки и ушибы, у девочки выявлены признаки сотрясения мозга. Она сказала, что ее ударил один из родителей. Обоих подростков решили госпитализировать.

Родители подростков, в свою очередь, написали заявление в полицию, обвинив сотрудников опеки в попытке настроить против них детей. Инциденты с избиением пара отрицает.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Калмыкии до смерти забил пятилетнего пасынка-инвалида на почве личной неприязни. Мужчина нанес ребенку множественные удары по голове, туловищу и конечностям, мальчик умер на месте. Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

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