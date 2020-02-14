В Москве раскопали братскую могилу из 90-х

В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В ходе строительства транспортной развязки экскаваторщик при очередном подъеме земли заметил часть человеческой ступни в кроссовке.

На место была вызвана полиция. В ходе дальнейших раскопок были обнаружены останки троих человек. Там же полицейские нашли пулю.

По предварительным данным, их смерть наступила в 90-х годах.

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