В Японии пройдет этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

В японской Йокогаме пройдет этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка пройдет на арене «Ринко Парк», которая расположена недалеко от моста Йокогама Бэй. Соревнования начнутся 15 февраля в 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Red Bull.

За победу в мужском зачете поборются 30-летний американец, действующий чемпион мира Кэмерон Нааз, канадец Кайл Кроксалл и братья Даллаго из Австрии. В женском зачете борьба пройдет между чемпионкой мира Амандой Трунзо из США, Жаклин Лежер из Канады и Анаис Моран из Швейцарии.

Следующий этап Red Bull Ice Cross состоится в российской Игоре. Он пройдет 22 февраля.

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