Лесбиянки и темнокожий в рекламе одежды возмутили россиян

Лесбиянки и темнокожий парень в рекламе одежды компаний H&M и Levi’s возмутили россиян. Пользователи написали негативные комментарии к рекламным постам в социальных сетях.
H&M опубликовала фотографию в Instagram в честь Дня всех влюбленных и подписала ее: «Поцелуй меня... Когда время приходит, вы просто делаете это...» На снимке две девушки целуют друг друга.
«Вообще уже с ума сошли со своей толерантностью», «Отписываюсь», «Пропагандируйте у себя в Европе», — написали русскоязычные юзеры. Некоторые заявили, что считают фото мерзкими, и обвинили компанию в пропаганде однополых отношений. Однако нашлись и те, кто поддержал идею: «Спасибо за то, что делаете рекламу не только с гетеросексуальными парами, это прекрасно», — отметил подписчик страницы.
Не только реклама H&M вызвала негатив россиян в сети. На рекламном фото компании Levi’s в Instagram изображена рука темнокожего парня, который держит за руку человека со светлой кожей. Компания также выложила пост 14 февраля и поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных, однако получила негативные комментарии.
Пользователи возмутились тем, что такая реклама неактуальна для россиян, и пожаловались на пост. Однако их комментарии удалили, на что юзеры ответили: «Levis — помойка! Еще и комменты удаляете», «Просто позорище». «А почему азиатов забыли? Что за дискриминация?», — написал еще один комментатор.
Но некоторые русскоязычные пользователи не согласились с соотечественниками. «Обожаю! И да, правильно, что удалили комментарии всех этих расистов. Им всем тут не место!» — подчеркнула девушка. «А потом мы удивляемся, почему про русских так говорят...» — отметил еще один юзер.