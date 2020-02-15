Лесбиянки и темнокожий в рекламе одежды возмутили россиян

Лесбиянки и темнокожий парень в рекламе одежды компаний H&M и Levi’s возмутили россиян. Пользователи написали негативные комментарии к рекламным постам в социальных сетях.

H&M опубликовала фотографию в Instagram в честь Дня всех влюбленных и подписала ее: «Поцелуй меня... Когда время приходит, вы просто делаете это...» На снимке две девушки целуют друг друга.

"Kiss me | ”The perfect kiss is all about the connection. When the timing is right, you should just go for it.” This week we celebrate love with five iconic kisses. See them all on #HMMagazine Фото опубликовано @hm

«Вообще уже с ума сошли со своей толерантностью», «Отписываюсь», «Пропагандируйте у себя в Европе», — написали русскоязычные юзеры. Некоторые заявили, что считают фото мерзкими, и обвинили компанию в пропаганде однополых отношений. Однако нашлись и те, кто поддержал идею: «Спасибо за то, что делаете рекламу не только с гетеросексуальными парами, это прекрасно», — отметил подписчик страницы.

Не только реклама H&M вызвала негатив россиян в сети. На рекламном фото компании Levi’s в Instagram изображена рука темнокожего парня, который держит за руку человека со светлой кожей. Компания также выложила пост 14 февраля и поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных, однако получила негативные комментарии.

C Днём всех влюбленных! 💙 Фото опубликовано @levis_russia

Пользователи возмутились тем, что такая реклама неактуальна для россиян, и пожаловались на пост. Однако их комментарии удалили, на что юзеры ответили: «Levis — помойка! Еще и комменты удаляете», «Просто позорище». «А почему азиатов забыли? Что за дискриминация?», — написал еще один комментатор.

Но некоторые русскоязычные пользователи не согласились с соотечественниками. «Обожаю! И да, правильно, что удалили комментарии всех этих расистов. Им всем тут не место!» — подчеркнула девушка. «А потом мы удивляемся, почему про русских так говорят...» — отметил еще один юзер.

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