Германия призвала сражаться за «блистательную идею Запада»

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала сражаться за «блистательную» идею западного сообщества. Об этом она рассказала в эфире телеканала ZDF.

По ее словам, страны Запада должны стать более дееспособными. «Развить способность действовать — это домашнее задание для Германии и европейских органов власти в рамках НАТО и за его пределами», — констатировала немецкий министр.

Она рассказала, что перед началом Мюнхенской конференции по безопасности представители 13 стран-членов международной коалиции против «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) встретились с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и выразили готовность продолжать борьбу против террористической организации.

15 февраля Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в пренебрежении к территориальному суверенитету и проведении гибридных атак на европейские государства. В своей речи на Мюнхенской конференции она подчеркнула, что Европа должна следовать своим курсом и отстаивать собственные интересы.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россию включили в список стран, своими действиями противоречащих принципам Запада. Политик раскритиковал Россию за «агрессивные» действия против Украины и Грузии, а также за присоединение Крыма.

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