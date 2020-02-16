Кудрин решил устроить проверку после фильма Дудя о ВИЧ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин решил устроить проверку эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным после выхода фильма журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии этого заболевания в России. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более одного миллиона. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тысяч человек. В среднем по 100 человек в день», — отметил Кудрин.

Он призвал сравнить эти данные с числом заболевших коронавирусом, отметив, что ВИЧ — гораздо более реальная угроза. Глава Счетной палаты добавил, что она проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.

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Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм Дудя. Он назвал материал полезным, однако подчеркнул, что о подаче некоторых фактов можно подискутировать.

Фильм Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вышел 11 февраля на YouTube-канале «вДудь». За несколько дней видео набрало более 11 миллионов просмотров. По словам автора, тема была выбрана для того, чтобы рассказать россиянам, в первую очередь молодежи, о самом заболевании и тем самым побороть регулярную дискриминацию в отношении ВИЧ-положительных внутри страны.

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