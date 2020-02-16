В Японии прошел этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

В японской Йокогаме прошел этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В мужском зачете победу одержал лидер общего рейтинга Кэмерон Нааз из США. Серебро и бронза на счету канадцев Кайла Кроксалла и Стивена Кокса. Лучшим из россиян стал Дмитрий Мурлычкин, финишировавший десятым. У женщин победила канадка Макси Плант, серебро досталось ее соотечественнице Жаклин Лежер, а замкнула тройку американка Аманда Трунцо. Первой среди россиянок стала Виктория Сенотрусова, занявшая 13-е место.

В юниорских соревнованиях лучший результат показал финн Лееви Накари, на второй строчке расположился француз Артур Ришале-Чаудер, а россиянин Егор Тутариков завершил выступления на третьем месте.

Следующий этап Red Bull Ice Cross состоится в российской Игоре. Он стартует 22 февраля.

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