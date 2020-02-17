«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай

Российская авиакомпания «Аэрофлот» сократила число рейсов в Китай. Об этом сообщается на сайте компании.

Изменения в расписание полетов в КНР вносятся в связи со снижением спроса. Так, с 18 по 29 февраля отменяются ежедневные рейсы: SU200/201 Шереметьево — Пекин — Шереметьево, SU208/209 Шереметьево — Шанхай — Шереметьево.

При этом на сайте уточняется, что в этот период будут продолжены ежедневные рейсы SU204/SU205 Шереметьево — Пекин — Шереметьево, SU206/SU207 Шереметьево — Шанхай — Шереметьево.

Россия с 14 февраля приостановила чартерное авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. При этом на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется. Министр транспорта Евгений Дитрих рассказывал, что Россия не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем. При этом с 1 февраля были прекращены все регулярные перелеты в Китай, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний. Для пассажиров этих рейсов в московском аэропорту Шереметьево был выделен отдельный терминал.

Вспышка смертельного коронавируса впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая. По данным на 17 февраля, количество инфицированных в провинции Хубэй превысило 58,1 тысячи, умерли 1696 человек, выздоровели — 6639 граждан.

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