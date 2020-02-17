Внутри древнего саркофага нашли тайный текст

Археологи обнаружили внутри древнего египетского саркофага возрастом три тысячи лет тайный текст и изображение бога Солнца Ра-Хорахте. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые исследовали артефакт в рамках проекта по созданию полного цифрового изображения саркофага, в котором покоилось тело древнеегипетского жреца Анх-Хонсу, а также двух других гробов. Мумию извлекли из гроба более ста лет назад, когда его перевезли из Египта в Кембридж, однако саркофаг вновь был открыт лишь 30 лет назад. Все три гроба датируются XXII династией (945-712 годы до нашей эры).

Исследователи собрали образцы ткани, краски и смолы, а также изучили тексты и иконографию на деревянной поверхности и картонаже — материале, изготовленном из слоев папируса или льна, покрытых штукатуркой. Также было проведено трехмерное сканирование саркофагов для создания компьютерных моделей.

Изображение божества скрывалось под слоем смолистого материала, который использовался при захоронении. Также были выявлены рисунки, выполненные желтой, оранжевой и синей красками, и ряд иероглифов, которые переводятся как «Ра-Хорахте, великий Бог, Повелитель Неба».

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