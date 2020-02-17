Киев прокомментировал слухи об отмене воинского приветствия «Слава Украине!». Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Материалы по теме Проблемный член Что мешает Украине вступить в НАТО

В ведомстве заявили, что после прекращения действия закона о Строевом уставе Вооруженных сил Украины воинское приветствие «Слава Украине!», и ответ на него «Героям слава!», будет закреплено в специальном ведомственном приказе.

5 февраля Верховная Рада проголосовала за отмену закона о Строевом уставе. Документ был передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как отмечается в пояснительной записке, задачей законопроекта является приведение нормативно-правовых актов страны в соответствие с критериями членства в НАТО.

Осенью 2018 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект, который устанавливает националистские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!» в качестве основных в армии. Документ был одобрен парламентом страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!