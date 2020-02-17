«Газпром» отказался рассуждать о будущем «Северного потока-2»

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG, дочерняя компания «Газпрома», продолжает все работы, которые не попадают под американские санкции, и следит за ситуацией. Об этом в ответе на запрос «Ленты.ру» рассказал пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если США введут пакет санкций в отношении инвесторов и потенциальных покупателей газа, тем самым заблокировав поставки.

По его словам, в Nord Stream 2 AG продолжают верить в необходимость «Северного потока-2» для энергобезопасности Европы и считают проект важным в контексте экологической повестки ЕС.

Мюллер рассказал о росте потребления газа в Европе на 3 процента в год с 2014 года и напомнил, что в 2022-м истощится Гронингенское газовое месторождение в Нидерландах, которое производит 54 миллиарда кубометров в год. Дефицит газа в Европе к середине 2030-х годов или даже раньше компания оценила в 120 миллиардов кубометров.

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В то же время пресс-секретарь не уточнил, насколько «Газпром» планирует нарастить поставки в ЕС именно трубопроводного газа, какова будет востребованность «Северного потока-2» и при каких условиях строительство все же могут прекратить.

Ранее в презентации, подготовленной ко Дню инвестора компании, «Газпром» сообщил о планах увеличить к 2030 году экспортные поставки трубопроводного газа в дальнее зарубежье на 34 процента. В то же время поставки в Европу, считают в компании, останутся на нынешнем уровне — около 200 миллиардов кубометров в год. Для прокачки таких объемов «Газпрому» хватит нынешних маршрутов поставок.

Между тем заместитель председателя правления компании Елена Бурмистрова указала, что компания не сможет выполнить экспортный план на текущий год. Причиной этого стала как аномально теплая зима, так и избыток дешевого сжиженного природного газа (СПГ).

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