Кремль оценил инициативу Киева о совместном патрулировании Донбасса

Инициатива Киева о патрулировании российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должна обсуждаться всеми сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик», — отметил представитель Кремля.

Материалы по теме Нормандская заморозка Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?

Песков добавил, что для совместного патрулирования границы нужен диалог, однако Киев по-прежнему не проявляет готовности его начать с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.

16 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что создание совместных патрулей обсуждалась с самого начала минского переговорного процесса.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на продвижение идеи патрулирования границы с Россией в Донбассе на период подготовки местных выборов в регионе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!