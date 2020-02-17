Кремль оценил инициативу Киева о совместном патрулировании Донбасса

Инициатива Киева о патрулировании российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должна обсуждаться всеми сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик», — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что для совместного патрулирования границы нужен диалог, однако Киев по-прежнему не проявляет готовности его начать с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.
16 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что создание совместных патрулей обсуждалась с самого начала минского переговорного процесса.
15 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на продвижение идеи патрулирования границы с Россией в Донбассе на период подготовки местных выборов в регионе.