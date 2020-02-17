Несколько жителей Латвии попросили Путина о помощи

Несколько жителей Латвии отправили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР. Об этом пишет «Sputnik Латвия».

В одной из групп латвийского сегмента Facebook запустили акцию: пользователям предлагается отправить письмо с просьбой о помощи на официальный сайт российского лидера. Ряд жителей республики заявили, что уже попросили таким образом Путина «заступиться в рамках своих полномочий и политического авторитета» за Мисане.

Женщине грозит экстрадиция в Южно-Африканскую Республику за то, что она «выкрала» собственного ребенка у гражданского мужа. Пользователи подчеркивают, мужчина совершал «моральное и физическое насилие» над Мисане в течение нескольких лет. «В ЮАР, по законам этой страны, Кристине грозит до 15 лет лишения свободы», — говорится в письме.

Авторы подчеркнули, поскольку у Мисане нет гражданства России, «воздействовать на ситуацию с точки правового поля» Москва не может, однако они все равно надеются, что Путин «сделает то, что в его силах». В то же время в поддержку Мисане был объявлен сбор подписей на портале Change.org, где за нее вступились более девяти тысяч человек.

В 2011 году Мисане познакомилась с гражданином ЮАР, спустя четыре года у нее родилась дочь. Впоследствии отношения между ними испортились, в связи с чем латвийка была вынуждена покинуть страну с ребенком, беспокоясь о его безопасности. В 2018 году ее задержали в датском аэропорту по запросу правоохранителей ЮАР о похищении ребенка. С тех пор Мисане находится под стражей в Дании и ожидает экстрадиции.

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