Власти Белоруссии призвали воздержаться от ксенофобии из-за коронавируса

Минздрав Белоруссии призвал воздержаться от ксенофобии к китайцам из-за коронавируса, сообщает «Интерфакс-Запад».

«Я бы избежал слова "расизм" и назвал бы это элементами ксенофобии», — заявил журналистам министр Владимир Караник, отвечая на вопрос о возникающей панике среди населения в связи с коронавирусом. «Мы ярые противники любой ксенофобии», — подчеркнул чиновник.

Как рассказал Караник, в Белоруссии проживает около пяти тысяч граждан КНР, большинство из них не покидало страну во время китайского нового года, либо же они прошли медицинское наблюдение.

По мнению главы Минздрава, самый действенный способ борьбы с паникой — информирование.

Новый коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре. В КНР зарегистрировано 70,6 тысячи случаев заболевания. Скончались более 1,7 тысячи человек.

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