Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» смогут повысить класс обслуживания

Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» получили новый способ повысить класс обслуживания непосредственно перед вылетом. Пассажиры с билетами, приобретенными в классы «Эконом» или «Комфорт» по тарифу «Оптимум», могут теперь повысить класс обслуживания за счет накопленных миль программы «Аэрофлот Бонус». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе перевозчика.

Услугу можно оформить во время регистрации на рейс в аэропорту. Списание миль и замена посадочного талона производится при прохождении процедуры посадки на борт воздушного судна.

Новые возможности пока распространяются на 18 популярных направлений «Аэрофлота» в России и за рубежом.

Участник программы «Аэрофлот Бонус» сможет повысить класс обслуживания и другого пассажира, если он также зарегистрирован в программе лояльности, а его номер указан в бронировании. Данная услуга не является гарантированной. Оформление услуги производится со списанием двойного количества миль.

