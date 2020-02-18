Оценена готовность России к вспышке коронавируса

В случае вспышки коронавируса в России только одному из трех зараженных хватит койки в инфекционном отделении. Готовность России к такому развитию событий оценили исследователи компании FinExpertiza. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Так, сильнейший дефицит мест в инфекционных отделениях зафиксирован в Москве и Подмосковье: на койку в столице сможет рассчитывать каждый пятый зараженный, а в регионе — каждый четвертый (21 и 31 процент зараженных). В Республике Татарстан на госпитализацию смогут рассчитывать 22 процента инфицированных коронавирусом, в Республике Башкортостан и Краснодарском крае — по 33 процента. В общей сложности в случае вспышки коронавируса в России может не хватить 7,3 миллиона мест в инфекционных отделениях. На госпитализацию сможет рассчитывать только один из 124 зараженных.

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Среди наиболее уязвимых по доступности стационарного лечения в инфекционных отделениях в целом оказались такие регионы, как Калужская область (5263 жителя на одну койку), Ингушетия и Москва (по 4762 жителя), Татарстан (4545 жителей), Ленинградская область (4348 жителей) и Брянская область (3704 жителя на одну койку).

«Ситуация, когда в среднем по стране на одну койку в инфекционных отделениях приходится 2475 человек, в условиях эпидемической угрозы в соседнем государстве не может не настораживать. Однако это не единственный фактор риска: в России всего порядка 13 тысяч врачей санитарно-эпидемической группы», — отметил Агван Микаелян, член совета директоров сети FinExpertiza. По его словам, в случае эпидемии коронавируса на одного врача будет приходиться по 550 инфицированных.

Вместе с тем в исследовании отмечается, что в граничащих с Китаем регионах, таких как Республика Алтай, койками удастся обеспечить до 78 процентов инфицированных. На койку в инфекционном отделении здесь сможет рассчитывать в среднем каждый второй.

По состоянию на 19 февраля, от коронавируса скончались 2004 человека. Число зараженных возросло до 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи человек.

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