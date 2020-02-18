Бастрыкин поручил установить мотивы готовивших теракты крымских подростков

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководству СКР по Республике Крым и городу Севастополю установить мотивы готовивших теракты крымских подростков в кратчайшие сроки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СКР. Он указал в поручении следователям установить причины и условия, которые поспособствовали деструктивному поведению несовершеннолетних.

18 февраля стало известно, что двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы. По данным ФСБ, у задержанных 2003 и 2004 годов рождения при обысках изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, купленные в интернете.

Один из задержанных рассказал сотрудникам спецслужб, что они с приятелем тренировались убивать на животных и издевались над котами. Одного из них подростки подожгли растворителем.

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