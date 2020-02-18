Российским министрам захотели запретить хранить деньги за рубежом

Российским министрам и членам правительства хотят запретить иметь счета в зарубежных банках. Соответствующие поправки могут быть внесены в Конституцию, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

По словам депутата, предложение было озвучено рабочей группой. Согласно ему, премьер-министру, вице-премьерам, федеральным министрам и другим главам федеральных органов власти будет запрещено «иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ».

В январе президент России Владимир Путин предлагал закрепить в Основном законе запрет для чиновников на наличие второго гражданства или вида на жительство в другой стране.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Их подготовкой занимается специально созданная рабочая группа.

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