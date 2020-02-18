В Германии поддержали «Северный поток-2» и захотели больше газа из России

Газопровод «Северный поток-2» является экономическим проектом и соответствует интересам как России, так и Германии. Поддержку проекту высказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, пишет ТАСС.

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По его словам, Германии в ближайшие годы понадобится больше природного газа, а не меньше. Министр также сообщил, что Москва и Берлин договорились создать совместную рабочую группу по будущей энергетической политике.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря. Проект хотели запустить до конца 2019 года, однако сроки пришлось передвинуть на год в связи с задержкой в строительстве из-за позиции Дании и санкций США в отношении подрядчиков, введенных в декабре прошлого года.

В феврале стало известно о намерении США расширить санкции в отношении проекта. Предполагается, что под ограничения могут попасть европейские инвесторы и фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубе.

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