Глава МВД пообещал победить смертность на российских дорогах к 2030 году

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая на третьей Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Швеции, пообещал победить смертность на дорогах страны через десять лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По его словам, Россия стремится достичь нулевого уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году, с этой целью утверждены программные документы. Благодаря принятым мерам сократились основные показатели аварийности: количество дорожно-транспортных происшествий и погибших в них более чем на одну треть, в том числе пешеходов — почти на половину.

При этом, как отметил министр, этого значимого результата удалось достичь в условиях интенсивного роста парка транспортных средств.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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