Видео: tntsports.com

Главному тренеру клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча чемпионата Аргентины с «Росарио Сентраль». Видео появилось в Twitter-аккаунте Dr Tangalanga.

Один из помощников передал Марадоне пакетик вещества, после чего другой указал пальцем на снимавшую тренера камеру. Тогда ассистенты обступили аргентинца, прикрыв его от оператора.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До этого он работал в ряде команд, среди которых брестское «Динамо». Аргентинец занимал должность председателя клуба.

Во время игровой карьеры Марадона употреблял наркотики. По его словам, он поборол зависимость в 2004 году.

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