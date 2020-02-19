В Турции рассказали о лицемерном подходе США

США лицемерно подходят к отношениям с Турцией на фоне обострившейся ситуации в сирийском Идлибе. Такое мнение выразил глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По его словам, Вашингтон хочет испортить отношения Анкары и Москвы. «Мы замечаем лицемерный подход США с соболезнованиями, с якобы поддержкой. (...) Америка говорит Турции не доверять России, и мы понимаем, что это двуличные стандарты», — сказал Дженгиз. Он подчеркнул, что страны не должны поддаваться на подобные заявления, а дружба президентов Владимира Путина и Реджема Тайипа Эрдогана бесспорна.

В то же время глава ассоциации указал, что Москве и Анкаре нужно совместно бороться с террористическими группировками в Идлибе. При этом сирийские правительственные войска не должны проливать кровь находящихся в регионе турецких солдат, добавил он. «Это может испортить отношения, поэтому мы сейчас (...) ищем пути, чтобы не дать возможностей для новых провокаций», — сказал он.

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Дженгиз подчеркнул, что без последнего обострения в Идлибе существовала «большая вероятность организации встречи Эрдогана и [президента Сирии Башара] Асада». Теперь же для разрешения сложной ситуации лучше всего будет вернуться к трехсторонним встречам стран-гарантов — Турции, России и Ирана, считает он.

Ранее в среду Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе. По его словам, наступление может начаться в любой момент. Он подчеркнул, что Анкара не допустит произвола режима президента Сирии Башара Асада в регионе. До этого турецкая сторона сообщала, что продолжит переброску военных в Идлиб, чтобы иметь возможность защитить мирных жителей.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. Правительственным силам в результате наступления удалось занять почти половину идлибской зоны деэскалации. Однако во время обстрелов погибли турецкие военнослужащие, а Эрдоган пообещал жестко отвечать на подобные действия.

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