Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на полицию города.

Отмечается, что они хотели перевезти наркотики на зарегистрированном на Багамах судне Duncan Island, которое шло из шведского Хельсингборга в Санкт-Петербург. Стоимость найденного кокаина оценивают в 50 миллионов долларов.

Пятеро россиян — члены экипажа, еще один арестованный ждал их на берегу. Помимо них полицией Дании арестован еще 21 человек. Среди членов экипажа были граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии.

Россияне будут находиться в СИЗО до 27 февраля, однако этот срок могут продлить постановлением суда. По этому делу уже проводится расследование, его подробности не раскрываются.

27 января двое мужчин, которые перевозили на яхте из Великобритании в Южную Америку одну из рекордных партий кокаина, получили на двоих 33 года тюрьмы. Стоимость обнаруженных наркотиков оценивали в 60 миллионов фунтов стерлингов (около 80 миллионов долларов).

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