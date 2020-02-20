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В Windows упростили установку драйверов

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В Windows появилась возможность ручной установки драйверов. Microsoft заявила, что данная функция упростит установку ПО и позволит более тонко настраивать ПК, сообщает Windows Latest.

Издание заметило, что в последнем апдейте Windows 10 был переработан Центр обновления. В нем появился раздел «Дополнительные обновления», в котором теперь будут появляться новые версии программного обеспечения для дополнительного оборудования, включая видеокарту, аудиосистему и прочие компоненты. Пользователь сможет установить все драйверы или некоторые из них.

В Windows Latest уточнили, что каждое обновление будет иметь описание, с помощью которого пользователь сможет оценить будущие изменения в работе и последствия неправильной установки. Производители драйверов также получили обновленный интерфейс для загрузки и распространения ПО.

В сообщении Microsoft говорится, что практика раздельной установки драйверов упростит поиск проблемных компонентов, а также избавит пользователя от необходимости устанавливать все обновления одновременно и повысит информированность о работе системы. Новый Центр обновлений Windows будет доступен для всех пользователей ОС в ближайшие сутки.

В конце декабря энтузиасты обнаружили в бета-версии Windows функцию автоматической установки драйверов. Судя по описанию, новый инструмент будет сканировать систему на предмет недостающих компонентов и устанавливать необходимое ПО в фоновом режиме. По прогнозу экспертов, функция облегченного поиска и установки драйверов будет добавлена в Windows в начале 2020 года.

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