Назван способ борьбы с опасным для жизни старением

Ученые Женской клиники Бригама в США назвали причину развития атеросклероза — возрастного заболевания, выражающегося в сужении протока кровеносных сосудов и приводящего к опасным для жизни сердечно-сосудистым состояниям. Оказалось, что ключевую роль играет мусорная часть ДНК, влияние на которую может стать эффективным способом борьбы со старением. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В экспериментах исследователи использовали мышиную модель атеросклероза, то есть грызунов, у которых через 12 недель начинают развиваться поражения сосудов. Специалисты выделили РНК (непосредственный продукт активности ДНК) из внутренней оболочки артерий и проанализировали ее на наличие изменений в активности во время прогрессирования или регрессии заболевания. Оказалось, что сильнее всего выделялся участок SNHG12, который не кодирует белок, но имеется также у людей и свиней.

Искусственное усиление активности SNHG12 резко снижает скорость развития заболевания, а меньшее количество РНК с этим участком способствует атеросклерозу. SNHG12 взаимодействует с молекулой, связанной с восстановлением повреждений ДНК и старением.

Мусорной ДНК называли часть генома, которая не кодирует белки и долгое время рассматривалась как бесполезная. В последние годы стало ясно, что эта ДНК участвует в синтезе РНК, играющей важную роль в регуляции работы генов и белков.

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