Депутат от партии Зеленского пришла в Раду с сумочкой почти за 1,5 тысячи евро

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева была замечена в Верховной Раде с сумочкой от люксового модного дома Dolce&Gabbana. Стоимость аксессуара оценили в 1471 евро (102 тысячи рублей). Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на журналистку Анну Стешенко.

Журналистка отметила, что такая же модель сумочки, только в красном цвете, есть у еще одного депутата президентской партии Оксаны Дмитриевой.

Сообщается, что ежемесячная средняя зарплата депутатов на Украине составляет около 40 тысяч гривен (104 тысячи рублей). В 2020 году украинское правительство установило прожиточный уровень в размере 2027 гривен (5,3 тысячи рублей), а минимальная зарплата составила 4723 гривен (12,3 тысячи рублей).

Ранее председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан пришел на заседание Верховной Рады с дорогими наручными часами и попытался их спрятать. На кадрах видно, как Пацкан, пытаясь скрыть аксессуар от посторонних глаз, то одергивает рукав пиджака, то прячет руки под стол. Затем чиновник снял часы и попросил рядом сидящую женщину убрать их, но в итоге вновь надел их на руку.

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