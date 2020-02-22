Середняк АПЛ выиграл четвертый из последних пяти матчей

«Бернли» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 февраля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей во втором тайме отличились Матей Выдра и Джей Родригес, реализовавший пенальти, и Дуайт Макнил.

«Бернли» одержал четвертую победу в пяти последних матчах чемпионата, набрал 37 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице. А активе «Борнмута» 26 очков, команда находится на 16-й позиции.

В следующем туре «Бернли» 29 февраля на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Борнмут» в тот же день на своем поле примет «Челси».

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