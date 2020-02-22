Скабеева раскритиковала слова Зеленского о «вирусологах в спортивных костюмах»

Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу бунтующих «вирусологов в спортивных костюмах» в поселке Новые Санжары, куда эвакуировали зараженных коронавирусом украинцев. Журналистка высказала мнение в своем Telegram-канале.

Скабеева согласилась с тем, что инцидент, произошедший в поселке, нужно расследовать, однако поделилась своей теорией о «вирусологах». «Разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?!» — отметила ведущая.

Кроме того, по мнению Скабеевой, во всех зверствах обвинили самих жертв преступлений. «А убийцам раздали медали и кресла в парламенте. И так каждый раз...»— заключила журналистка.

21 февраля Владимир Зеленский пообещал наказать виновных в бунте в поселке Новые Санжары. Зеленский заявил, что «известные миру "вирусологи в спортивных костюмах"» сознательно сеяли среди людей панику. Помимо этого, президент возмутился поведением жителей Новых Санжар, а также Львовской и Тернопольской областей.

20 февраля несколько десятков украинцев прилетели из Китая и были размещены в Новых Санжарах на карантин. Местные жители пытались не допустить этого, блокировали дороги, дрались с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными. Задержаны более 20 человек, несколько силовиков пострадали.

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