Глава ВИЧ-Центра опроверг отчет Минздрава о стабилизации ситуации с вирусом

Глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский опроверг отчет Минздрава о стабилизации ситуации с вирусом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Он выступил в Госдуме на «круглом столе» по теме: «Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ» и привел в материалах письмо замминистра здравоохранения Сергея Краевого, адресованное главе комитета ГД по охране здоровья Дмитрию Морозову. Краевой написал, что Минздрав отмечает стабилизацию ситуации с распространением ВИЧ в стране.

Академик не согласился с данными ведомства, согласно которым в 2016 году было выявлено 86,86 тысяч новых случаев, а в 2019-м — 80,12. По словам Покровского, в России за последние три года заразились 300 тысяч человек, а 80 тысяч человек погибли.

Ранее в Госдуме организовали просмотр фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». Это была личная инициатива одного из депутатов.

Новый фильм Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вышел 11 февраля на YouTube-канале «вДудь». По словам автора, тема была выбрана для того, чтобы рассказать россиянам, в первую очередь молодежи, о самом заболевании и тем самым побороть регулярную дискриминацию в отношении ВИЧ-положительных внутри страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!