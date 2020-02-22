«Саутгемптон» обыграл новичка АПЛ

«Саутгемптон» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На восьмой минуте «святых» вывел вперед Шейн Лонг. В добавленное ко второму тайму время преимущество «Саутгемптона» удвоил Стюарт Армстронг.

Победа позволила «Саутгемптону» набрать 34 очка и выйти на 12-е место в турнирной таблице. В активе новичка АПЛ «Астон Виллы» 25 очков, команда располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Саутгемптон» 29 февраля на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Астон Вилла» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».

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