Российский чиновник призвал наполнять карманы

Глава Евпатории (Республика Крым) Роман Тихончук призвал своих подчиненных подготовить предложения по промышленной зоне города. «Я думаю, что у нас там сразу наполнятся карманы», — заявил чиновник. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Земля — основной источник дохода нашего муниципального бюджета, ну, и люди, работающие на территории. У нас там точно много пробелов. Сейчас уже думайте, к следующему аппаратному, как вы видите... Не знаю, квадратно-гнездовым методом город нарезайте, еще где-то. Предлагаю, вам начать с промышленных зон нашего города: двигаться с севера и сюда, к морю. Я думаю, что у нас там сразу наполнятся карманы», — сказал Тихончук.

«Подъему» чиновник возразил, что хотел лишь доходчиво донести до своих коллег суть дела. «Люди хотят придираться к словам. Эти диванные революционеры. Но собака лает, а караван идет. Мне смешно. Ни о каких личных карманах речь не шла. Доступный язык я использую для того, чтобы объяснить некоторым людям, как делать доходную часть муниципального бюджета», — прокомментировал глава Евпатории.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал крымских чиновников. «Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — подчеркнул глава государства.

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