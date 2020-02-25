Украина назвала главную победу над «Газпромом»

Баланс отношений между «Нафтогазом» и «Газпромом» сложился в пользу украинской компании. Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал это главной победой в противостоянии с Москвой, сообщает «Укринформ».

«Если сравните баланс платежей, который имела Украина в 2013 году: расходовалась на импорт газа и сколько тратила на транзит, и баланс, который сейчас существует, он кардинально изменился», — указал Коболев. По его словам, баланс удалось восстановить, и он надеется, что такой ситуация и останется в будущем.

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Для этого, добавил глава «Нафтогаза», подписано пятилетнее транзитное соглашение на поставки российского газа в Европу, а украинская газовая система была интегрирована в европейскую.

Украина прекратила прямые закупки у «Газпрома» в 2015 году. С тех пор республика получает газ для своих нужд по реверсу. Действующий контракт, вступивший в силу 1 января 2020 года, позволяет ей ввести виртуальный реверс, то есть забирать российский газ на своей территории, отдавая деньги европейским компаниям.

Также Москва и Киев договорились изменить принцип соглашения с «бери и плати» на «качай или плати». Россия обязалась поставить 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в следующие четыре года, и если будет прокачано меньше, то оплатить невыбранные объемы придется в любом случае.

Условия договора таковы, что если в один из дней поставки окажутся меньше запланированного, а в другой день больше, то платить придется и за невыбранный объем, и дополнительно за превышение поставок.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» назвал контракт самым выгодным для Украины за всю историю отношений с «Газпромом». Дмитрий Козак, занимавший должность вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева, отмечал, что компромисс с Украиной в конце 2019 года стал для России выбором между «плохим и очень плохим» вариантом.

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