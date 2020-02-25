На Новой Земле появится визит-центр для туристов

Первый визит-центр для туристов на мысе Желания архипелага Новая Земля будет открыт летом 2020 года. Об этом ТАСС рассказал директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

«Это будет первый визит-центр нацпарка на Новой Земле. В этом году очень большой интерес туристов к посещению мыса Желания», — сказал Кирилов.

По его словам, центр будет находиться в одной из построек бывшей метеостанции. Это деревянное здание раньше использовалось как тракторный склад. Его территория очищена от мусора, постройка уже частично восстановлена, строительные работы продолжаются. После открытия здесь разместится выставка о Новой Земле и мысе Желания, а также почтовое отделение, чтобы путешественники могли отправлять открытки.

В нацпарке ожидают рекордный приток туристов этим летом. Обычно к архипелагу прибывают два-три круизных судна, в сумме около 200 посетителей. В этом году число судов может увеличиться до восьми, это 600-700 человек. «Всего на наши архипелаги ожидается 19 судозаходов. К нам заходят компании, которые раньше не ходили — это Endurance, из новых судов, кроме National Geographic, это Greg Mortimer. Это новые суда, построенные для Арктики и Антарктики, и первыми рейсами пойдут на Землю Франца-Иосифа на территорию "Русской Арктики"», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в 2019 году нацпарк посетили 1306 туристов. В этом году их число должно вырасти до двух тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



