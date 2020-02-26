Украинский министр назвал Суркова шавкой

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал бывшего помощника президента России Владислава Суркова шавкой. Так Аваков прокомментировал на своей странице в Twitter заявления Суркова о российско-украинских отношениях.

По словам Авакова, со своими «перлами об Украине» Сурков выглядит как закомплексованный «стратег», который мнит о себе «больше, чем стоит». «Как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие», — отметил глава МВД.

Он посоветовал экс-помощнику российского лидера «не шуметь» и добавил, что Украина не зависит от мнения о ней «отставного шовиниста».

Ранее Сурков заявил, что Украины в данный момент не существует, а есть «украинство» как «специфическое расстройство умов». При этом он полагает, что со временем Украина появится, однако неизвестно, в каких границах. Единственный эффективный метод «на украинском направлении», по мнению Суркова, — это «принуждение силой к братским отношениям».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления бывшего чиновника, сказал, что Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям.

Сурков был помощником президента с 2013 года, о его уходе с госслужбы стало известно в январе 2020-го.

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