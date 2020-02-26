В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли. Об этом сообщает BBC News.

В сюжете британского телеканала сообщается, что индуисты и мусульмане обвиняют друг друга в нападениях, продолжающихся третий день. Раненый магометанин рассказал, что его и его отца окружила толпа индусов с палками, потребовавших от них выкрикивать индуистские религиозные лозунги, после чего их избили.

В ходе столкновения религиозных групп пострадали по меньшей мере 189 человек, вандализму подверглись как минимум две мечети. Местные СМИ уверяют, что полиция остановит протесты, однако, по словам очевидцев, полицейских для этого слишком мало. Известно также, что в столкновениях с протестующими погиб один полицейский

Беспорядки утихают и возобновляются с декабря прошлого года. Их причиной стал одобренный нижней палатой индийского парламента законопроект, по которому иммигрантам из соседних стран будут выдавать гражданство по религиозному признаку. Такой привилегии будут лишены мигранты, исповедующие ислам — он направлен на беженцев из мусульманских стран. Против этого документа массово протестуют как сами магометане, так и сторонники прописанного в конституции Индии религиозного равенства.

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