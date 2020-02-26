В Туле стартовал полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

Полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в Туле 26 февраля, в нем принимают участие 118 конкурсантов из разных регионов России. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В последние годы мы активно развиваем туриндустрию, повышаем качество сервиса, создаем новые точки притяжения туристов», — сказал на церемонии открытии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В свою очередь генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что всего на конкурс поступило более 21 тысячи заявок. По его словам, выбор города для проведения состязания связан с тем, что Тульский Кремль в этому году отмечает свое 500-летие.

На полуфинале конкурсанты будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях.

Конкурс начался в середине ноября. Его целью заявлено повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма. 50 победителей смогут получить наставления от лидеров индустрии и проконсультироваться с представителями органов государственной власти.

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